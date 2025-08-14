Accident: O mașină condusă de un bărbat de 81 de ani a ieșit în decor

Potrivit Poliției Sibiu, accidentul rutier s-a produs pe DN7, în afara localității Boița.

Din primele verificări a rezultat faptul că, în timp ce conducea mașina pe DN 7, dinspre Vâlcea spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 81 de ani, din București, din cauze neclare, a pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit parapetul din metal de pe marginea drumului, ieșind în afara părții carosabile.

În urma accidentului, șoferul și o femeie în vârstă de 78 de ani, tot din București, au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Bărbatul a suferit traumatisme toracice, la mâini și la piciorul stâng, iar femeia a suferit traumatisme la ambele picioare.

În cauză, se continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul în zonă este blocat.

(sursa: Mediafax)



