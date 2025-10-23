Accident rutier în Constanța: o mașină a intrat într-o conductă de gaze

x close
de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   09:22
Un accident rutier s-a produs joi dimineață, pe strada Rozelor din Constanța, după ce un autoturism a lovit o conductă de gaze. O femeie a fost rănită ușor, iar alimentarea cu gaze a fost oprită temporar în zonă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, incidentul a avut loc pe strada Rozelor nr. 4, în municipiul Constanța.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Fripis cu o autospecială de stingere (ASAS), un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD.

În urma impactului, o femeie a fost rănită ușor. Victima era conștientă și cooperantă, fiind asistată medical la fața locului.

Operatorul Distrigaz a fost solicitat de urgență, iar alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv în zonă până la remedierea defecțiunii.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) pentru evitarea oricărui risc suplimentar.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident constanta masina conductă de gaze
