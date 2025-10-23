Accident rutier în Constanța: o mașină a intrat într-o conductă de gaze

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, incidentul a avut loc pe strada Rozelor nr. 4, în municipiul Constanța.

La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Fripis cu o autospecială de stingere (ASAS), un echipaj CBRN și o ambulanță SMURD.

În urma impactului, o femeie a fost rănită ușor. Victima era conștientă și cooperantă, fiind asistată medical la fața locului.

Operatorul Distrigaz a fost solicitat de urgență, iar alimentarea cu gaze a fost oprită preventiv în zonă până la remedierea defecțiunii.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) pentru evitarea oricărui risc suplimentar.

(sursa: Mediafax)