x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Femeie în stop cardio-respirator după un accident rutier grav pe DN1A în Prahova: patru răniți, una în stare critică

Femeie în stop cardio-respirator după un accident rutier grav pe DN1A în Prahova: patru răniți, una în stare critică

de Redacția Jurnalul    |    02 Mai 2026   •   09:12
Femeie în stop cardio-respirator după un accident rutier grav pe DN1A în Prahova: patru răniți, una în stare critică
Sursa foto: IGSU/Accidentul a avut loc pe DN 1A, în localitatea Lipănești, implicând două autoturisme

Accident rutier DN1A Lipănești Prahova: femeie 51 ani în stare critică, stop cardio-respirator, 3 bărbați răniți. Intervenție SMURD și poliție – ultimele noutăți.

Accident GRAV Prahova: Victimă în STARE CRITICĂ extrasă din epavă pe DN1A

O dimineață de sâmbătă marcată de tragedie pe DN1A, în Lipănești, județul Prahova. Patru persoane au fost implicate într-un accident rutier violent, produs în jurul orei 04:15, cu o victimă principală – o femeie de 51 de ani – în stare critică, găsită în stop cardio-respirator.

Ciocnire frontală între două mașini: intervenție de urgență cu descarcerare

Accidentul a avut loc pe DN 1A, în localitatea Lipănești, implicând două autoturisme. Echipajele de descarcerare au intervenit rapid pentru a extrage victima încarcerată, în timp ce echipele medicale au început resuscitarea la fața locului. Evenimentul subliniază riscurile circulației pe această arteră aglomerată, frecventă pentru șoferi dinspre București spre Constanța.

„În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau patru persoane. Una dintre victime, a fost găsită în stop cardio-respirator și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extrasă dintre fiarele contorsionate.

De asemenea, un bărbat de 22 de ani era conștient și a fost asistat medical la fața locului de către echipajul SAJ, iar un alt bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat și acesta în stare de conștiență, a primit îngrijiri din partea echipajului SMURD.

Cea de a patra persoană, un tânăr de 19 ani, nu prezenta leziuni”, au precizat reprezentanții ISU.

Detalii șocante despre victime: de la 19 la 51 de ani

Una dintre victime a fost găsită în stop cardio-respirator și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extrasă. De asemenea, un bărbat de 22 de ani era conștient și a fost asistat medical la fața locului de către echipajul SAJ, iar un alt bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat și acesta conștient, a primit îngrijiri din partea echipajului SMURD. Cea de a patra persoană, un tânăr de 19 ani, nu prezenta leziuni.

Femeia de 51 de ani, resuscitată pe loc, a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești de către echipajul de terapie intensivă mobilă. Bărbații de 49 și 22 de ani au fost duși la spital pentru investigații, în timp ce tânărul de 19 ani a refuzat transportul.

 

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident accident DN1A prahova Lipăneşti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri