Accident spectaculos în Timiș. O mașină a ajuns în vârful unui sens giratoriu

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   21:36
Sursa foto: Un autoturism scăpat de sub control a ajuns în vârful unui sens giratoriu.

Un accident spectaculos s-a produs vineri seara în județul Timiș. O mașină scăpată de sub control a ajuns în vârful unui sens giratoriu.

Potrivit IPJ Timiș, vineri seara, un bărbat de 64 de ani a condus un autoturism dinspre autostrada A1 înspre localitatea Remetea Mare.

La intrarea în localitate, mașina scăpată de sub control a escaladat sensul giratoriu.

În urma impactului, a fost rănită o femeie în vârstă de 58 de ani, pasageră în autoturism.

Polițiștii au întocmit un dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

(sursa: Mediafax)

 

