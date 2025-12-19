Accident spectaculos în Timiș. O mașină a ajuns în vârful unui sens giratoriu

O clădire unică, în zig-zag, apare la malul mării, în locul în care oamenii „uită să moară”. Povestea Vertex
Potrivit IPJ Timiș, vineri seara, un bărbat de 64 de ani a condus un autoturism dinspre autostrada A1 înspre localitatea Remetea Mare.
La intrarea în localitate, mașina scăpată de sub control a escaladat sensul giratoriu.
În urma impactului, a fost rănită o femeie în vârstă de 58 de ani, pasageră în autoturism.
Polițiștii au întocmit un dosar penal „sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.
(sursa: Mediafax)
