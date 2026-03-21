Dramă pe marginea barajului Slăvitești: Șofer prăbușit cu mașina în canal, salvat în ultimul moment de pompieri!

Accident rutier Vâlcea: Șofer salvat de pompieri din canal baraj Slăvitești Galicea

Un șofer a scăpat ca prin ureche de ac după ce autoturismul său a căzut într-un canal adânc lângă barajul Slăvitești, din Vâlcea. Pompierii l-au scos viu din vehiculul blocat în apă!

Sâmbătă, 21 martie 2026, în comuna Galicea (județul Vâlcea), un accident rutier șocant a pus pe jar serviciile de urgență. Șoferul, prins în mașina răsturnată într-un canal plin cu apă rece, nu putea ieși singur. Echipajele ISU Vâlcea au intervenit fulgerător și l-au extras în siguranță.

Ora intervenției : Cu puțin timp înainte de 18:00 EET, lângă barajul Slăvitești.

Forțe mobilizate : Autospecială de stingere cu modul de descarcerare + ambulanță SMURD de la Detașamentul Râmnicu Vâlcea.

Starea șoferului : Conștient, evaluat medical pe loc, dar a refuzat transportul la spital.

Cauza probabilă: Alunecare pe drumul umed; un singur vehicul implicat, fără alte victime.

„Persoană salvată de pompieri dintr-un canal, în localitatea Galicea. Persoana a fost extrasă de salvatori și predată echipajului medical SMURD. Ulterior evaluării medicale, bărbatul a refuzat transportul la spital”, se arată în postarea oficială ISU Vâlcea.

Noroc chior pentru șofer – un minut în plus și tragedia era completă! Incidentul amintește de pericolele drumurilor din zonă, mai ales pe vremea schimbătoare de primăvară.

Mediafax