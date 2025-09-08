Mașină lovită de tren în județul Brașov

Potrivit ISU Brașov, accidentul a avut loc luni, în jurul orei 17.00, între localitățile Budila și Teliu.

O mașină a fost lovită de un tren în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori.

O persoană a fost rănită în urma impactului.

La fața locului au fost direcționate de urgență un echipaj de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

(sursa: Mediafax)