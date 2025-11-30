Incident grav în Caraș-Severin. Un tren al CFR a lovit un echipament feroviar

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA informează că „în seara zilei de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în stația CF Crușovăț, trenul IR 1691 a surprins și a lovit pe linia II directă o osie aparținând unui vagonet tehnologic.”

După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute. Analiza preliminară confirmă că „aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar.”

La finalizarea investigațiilor, trenul IR 1691 și-a continuat deplasarea, cu o întârziere de 138 de minute.

CFR „condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate.”

(sursa: Mediafax)