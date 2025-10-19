x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   17:20
Un copil de 13 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a provocat un accident pe un bulevard din Constanța
Sursa foto: Hepta

Un copil de 13 ani a provocat un accident pe un bulevard din Constanța. Băiatul se afla pe o trotinetă electrică.

Accidentul a avut loc sâmbătă seara. IPJ Constanța a anunțat că polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanța.

Anchetatorii au stabilit că un copil, de 13 ani, a condus o trotinetă electrică, fără a avea echipament de protecție, dinspre gară către Casa de Cultură, „iar la un moment dat s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă”.

În urma impactului copilul a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști, a precizat IPJ.

(sursa: Mediafax)

 

