Accident pe Valea Oltului. Patru persoane rănite. O femeie a fost resuscitată la fața locului, fiind transportată cu un elicopter la Craiova

Cele două mașini s-au tamponat frontal, iar una dintre ele a părăsit carosabilul fiind proiectată în apropierea căii ferate. Femeia care se afla, ca pasager, în acest autoturism, a rămas încarcerată, fiind extrasă din autovehicul și resuscitată de echipele de salvatori.

„În urma accidentului rutier au rezultat patru victime, care vor fi transportate la spital, astfel: o persoană de sex masculin (șoferul mașinii răsturnate) va fi transportată la UPU Sibiu, alte două victime (sex masculin și sex feminin) la UPU Vâlcea, iar persoana de sex feminin, resuscitată, va fi transportată de elicopter la Craiova”, a transmis sursa citată.

Traficul rutier, blocat pentru o perioadă, a fost reluat pe ambele sensuri.

ORA 16.15 Vâlcea: Trei persoane rănite în urma unui accident pe Defileul Oltului, la Tuțulești; traficul, blocat temporar

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident care a avut loc luni pe Defileul Oltului, în zona localității Tuțulești, traficul rutier pe DN7 și cel feroviar fiind blocate temporar pentru intervenția echipajelor de pompieri și polițiști, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea.



Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 53 de ani, din județul Ilfov, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Sibiu, mașina acestuia din urmă fiind proiectată în zona căii ferate.

„În urma impactului, conducătorul auto în vârstă de 27 de ani, o pasageră de 23 de ani, din același autoturism, precum și o altă pasageră din celălalt autovehicul au fost răniți. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative”, arată sursa citată.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale prevăzute cu module de descarcerare, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, în condițiile în care una dintre victime rămăsese blocată în mașină.

„S-a procedat cu celeritate la extragerea persoanei încarcerate, care a fost predată, inconștientă, echipajelor medicale prezente la fața locului. S-au început imediat manevrele de resuscitare”, a transmis ISU Vâlcea.

De asemenea, a fost solicitat un elicopter SMURD.

Traficul rutier și feroviar sunt temporar blocate pentru intervenția echipajelor și efectuarea cercetărilor la fața locului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier. AGERPRES

