Accident rutier cu șase victime, trei adulți și trei copii, în județul Suceava

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17, implicând două autoturisme și șase persoane rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni. Cele șase victime sunt transportate la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate.

La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD B2 și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă), sprijiniți de trei echipaje SAJ.

În plus, a fost acordată asistență și pentru conducătoarea celei de-a treia mașini implicate, care nu a necesitat îngrijiri medicale. Echipele de intervenție acordă primul ajutor victimelor și monitorizează starea acestora.

Intervenția este în desfășurare, iar traficul pe DN17 este afectat pe tronsonul unde s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)