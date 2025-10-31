Patru persoane rănite într-un accident cu cinci mașini pe DJ 720, în Dâmbovița

Din primele date ale anchetei, s-a produs o coliziune între cinci autoturisme. Circumstanțele exacte care au dus la producerea acestui carambol nu au fost încă stabilite, polițiștii continuând cercetările la fața locului.

În urma accidentului rutier, patru persoane au fost rănite și au necesitat transport de urgență la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

(sursa: Mediafax)