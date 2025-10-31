x close
Patru persoane rănite într-un accident cu cinci mașini pe DJ 720, în Dâmbovița

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   21:30
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci autoturisme, produs vineri seara pe DJ 720, în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița.

Din primele date ale anchetei, s-a produs o coliziune între cinci autoturisme. Circumstanțele exacte care au dus la producerea acestui carambol nu au fost încă stabilite, polițiștii continuând cercetările la fața locului.

În urma accidentului rutier, patru persoane au fost rănite și au necesitat transport de urgență la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: accident victime masini dămboviţa
