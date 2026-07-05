Tragedie în Buzău: Un adolescent de 16 ani s-a înecat în Lacul lui Crăciun

Pompierii din cadrul ISU „Neron Lupașcu” Buzău au fost solicitați, duminică după-amiază, să intervină pentru salvarea unei persoane din lacul lui Crăciun. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere, o autoșenilată și o ambulanță cu medic. A fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov, care a aterizat la locul intervenției.

Victima, un adolescent de aproximativ 16 ani, a fost scoasă din apă de persoane aflate în zonă, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. La sosirea primului echipaj medical, tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator. Echipajul SAJ a început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda intervenției echipajelor medicale, adolescentul a fost declarat decedat.

(sursa: Mediafax)