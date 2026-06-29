O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 m înălțime, la spectacolul cu drone de la FITS Sibiu

Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, iar la faţa locului a intervenit un echipaj al SAJ Sibiu cu medic.



"La sosirea echipajului, victima prezenta un traumatism cranio-facial şi traumatisme ale membrelor. După evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale, pacienta a fost transportată la spital, conştientă", au transmis reprezentanţii SAJ Sibiu.



Incidentul s-a produs în timpul spectacolului multimedia cu drone organizat în cadrul FITS, în apropierea parcării Cazarma 90, unde s-au aflat mii de spectatori, care încercau să fotografieze şi să filmeze imaginile "desenate" pe cer.

AGERPRES