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O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 m înălțime, la spectacolul cu drone de la FITS Sibiu

de Redacția Jurnalul    |    29 Iun 2026   •   10:14
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O adolescentă de 16 ani a căzut de la 4 m înălțime, la spectacolul cu drone de la FITS Sibiu
O adolescentă de 16 ani a căzut de la înălțime

O adolescentă în vârstă de 16 ani a fost transportată la spital, duminică seara, după ce a căzut de la aproximativ patru metri, din zona parcării aflate în faţa Teatrului Naţional "Radu Stanca", în timpul spectacolului multimedia cu drone care a încheiat Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), au precizat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs în jurul orei 23:30, iar la faţa locului a intervenit un echipaj al SAJ Sibiu cu medic.

"La sosirea echipajului, victima prezenta un traumatism cranio-facial şi traumatisme ale membrelor. După evaluare şi acordarea îngrijirilor medicale, pacienta a fost transportată la spital, conştientă", au transmis reprezentanţii SAJ Sibiu.

Incidentul s-a produs în timpul spectacolului multimedia cu drone organizat în cadrul FITS, în apropierea parcării Cazarma 90, unde s-au aflat mii de spectatori, care încercau să fotografieze şi să filmeze imaginile "desenate" pe cer.

AGERPRES

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Subiecte în articol: adolescenta inaltime cadere sibiu
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