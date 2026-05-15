Alertă medicală în Arad: Un bărbat este internat în spital după ce s-a infectat cu hantavirus

Jurnalul.ro

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   18:57
 Un pacient a fost confirmat cu hantavirus, vineri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, dar este în stare bună, testul PCR ieşind pozitiv, însă nu s-a stabilit şi tulpina.

Surse din cadrul SCJU Arad au declarat, pentru AGERPRES, că este vorba de un pacient internat în 8 mai cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara ţării în ultimii trei ani.

Rezultatul testului PCR a sosit vineri şi este pozitiv la hantavirus. Specialiştii urmează însă să stabilească ce tulpină este.

Aceleaşi surse precizează că pacientul este în stare bună şi stabilă, internat la o secţie de boli infecţioase a spitalului.

AGERPRES

Subiecte în articol: alerta medicala arad bărbat hantavirus
