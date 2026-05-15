Alertă medicală în Arad: Un bărbat este internat în spital după ce s-a infectat cu hantavirus

Surse din cadrul SCJU Arad au declarat, pentru AGERPRES, că este vorba de un pacient internat în 8 mai cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara ţării în ultimii trei ani.



Rezultatul testului PCR a sosit vineri şi este pozitiv la hantavirus. Specialiştii urmează însă să stabilească ce tulpină este.



Aceleaşi surse precizează că pacientul este în stare bună şi stabilă, internat la o secţie de boli infecţioase a spitalului.

AGERPRES