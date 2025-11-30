Alimentarea cu apă, sistată duminică în mai multe localităţi din Prahova

Potrivit acestora, sunt afectate localităţile alimentate din Staţia de tratare Voila, respectiv Câmpina, Cornu, Breaza, Băneşti, Poiana Câmpina, Şotrile, Telega şi Valea Doftanei.



"Administraţia Naţională "Apele Române" informează că, în contextul Codului portocaliu de fenomene hidrologice şi a creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinul, ne confruntăm cu o situaţie critică care a presupus luarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei şi restabilirea condiţiilor de alimentare cu apă potabilă. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile scăzute al apei din lacul Paltinul, necesare lucrărilor pentru golirea de fund, au generat valori care depăşesc limitele admise pentru tratarea apei brute. Din acest motiv, alimentarea cu apă a fost întreruptă temporar în localităţile alimentate din Staţia de tratare Voila", au precizat oficialii Apelor Române.



Aceştia subliniază că, până la reluarea furnizării apei, operatorul Hidro Prahova SA va asigura populaţiei apă potabilă din surse alternative, prin utilizarea unor rezervoare IBC.



Apele Române precizează că realimentarea cu apă a localităţilor afectate va putea fi posibilă după 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor.

