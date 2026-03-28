x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Iarna revine în forță: Zonele montane din Brașov, Argeș și Prahova, sub cod portocaliu de ninsoare

de Redacția Jurnalul    |    28 Mar 2026   •   10:14
Sursa foto: Pericol pe creste: Meteorologii anunță vânt de peste 85-100 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață mai multe avertizări nowcasting pentru zonele montane înalte, unde sunt anunțate ninsori și intensificări puternice ale vântului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă dimineață două avertizări nowcasting de Cod portocaliu pentru zonele montane înalte, valabile până la ora 12:00. Sunt vizate zonele de peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița, unde sunt prognozate ninsori însoțite de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, rafalele vor ajunge la 85–120 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

Tot sâmbătă dimineață, ANM a emis și două avertizări de Cod galben pentru zonele montane din Maramureș, Bistrița-Năsăud și Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, valabile până în jurul orei 13:00.

În aceste zone, vântul va sufla cu 70–90 km/h, iar ninsoarea va determina scăderea vizibilității sub 100 de metri.

(sursa: Mediafax)

Iulian Mosneagu, iulian.mosneagu@mediafax.ro

Keywords:ANM, COD PORTOCALIU

×
Subiecte în articol: anm cod portocaliu vânt puternic munte
Parteneri