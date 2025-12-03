Se reia alimentarea cu apă în Moreni. Localnicii, avertizați că nu este de băut sau pentru gătit

„Se ia act de soluția adoptată de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița privind distrubuția apei pentru sanitația locuinței (igiena toaletei) în Municipiul Moreni, din sursele Uzinei Automecanica Moreni prin by-passul creat în acest sens, după un program stabilit de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița atâta timp cât analizele de laborator efectuate permit acest lucru”, se arată în decizia CJSU.

Conform acesteia, apa licrată prin noul sistem „se va utiliza exclusiv pentru igienizarea toaletelor”.

În decizie se arată că „se interzice utilizarea apei livrate pentru băut, igienă individuală (spălarea mâinilor, spălarea corpului), spălarea fructelor, legumelor, spălarea vaselor și gătit.

Autoritățile au emis în acest sens și un mesaj Ro-Alert, potrivit căruia alimentarea se reia miercuri seara la ora 20.00.

(sursa: Mediafax)

