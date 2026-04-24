Argeș: Conductă de gaze avariată în timpul unor lucrări. O sută de persoane au fost evacuate

de Redacția Jurnalul    |    24 Apr 2026   •   10:46
Sursa foto: Hepta/Echipajul SMURD, în acțiune, în Argeș

Aproximativ o sută de persoane au fost evacuate vineri dimineață din locuințe și magazine în comuna Rucăr, județul Argeș în urma avarierii unei conducte de gaze, în timpul unor lucrări. Pompierii au luat decizia după ce au constatat că sunt pierderi de gaze.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis că pompierii au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă.

La locul incidentului, s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr.

„Forțele ISU ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, sens în care a fost anunțat distribuitorul de gaz.

Echipajele operative au balizat zona și au realizat un perimetru de siguranță, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecția populației din zona respectivă.

Preventiv, au fost evacuate 100 de persoane din mai multe gospodării, dar și din magazinele din zonă”, a precizat ISU Argeș.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă de către o echipă a distribuitorului de gaze.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
