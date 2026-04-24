Argeș: Conductă de gaze avariată în timpul unor lucrări. O sută de persoane au fost evacuate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a transmis că pompierii au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă.

La locul incidentului, s-au deplasat de urgență forțe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr.

„Forțele ISU ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, sens în care a fost anunțat distribuitorul de gaz.

Echipajele operative au balizat zona și au realizat un perimetru de siguranță, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecția populației din zona respectivă.

Preventiv, au fost evacuate 100 de persoane din mai multe gospodării, dar și din magazinele din zonă”, a precizat ISU Argeș.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă de către o echipă a distribuitorului de gaze.

(sursa: Mediafax)