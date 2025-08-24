Panică în Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a tras cu arma asupra unei mașini, lângă un restaurant

Potrivit IPJ Vâlcea, o femeie a sunat la 112 anunțând că un bărbat necunoscut a tras doua focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. Incidentul a avut loc lângă un restaurant.

Polițiștii sosiți la fața locului l-au imobilizat pe trăgător. Bărbatul a fost dus la audieri la sediul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea. Din primele verificări, s-a stabilit că autorul este un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea.

Arma, un pistol tip airsoft, nu este supusă regimului de autorizare.

Persoana care a sesizat incidentul a refuzat emiterea unui ordin de protecție. Cu toate acestea, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, a precizat IPJ Vâlcea.

(sursa: Mediafax)