Autocar răsturnat între Galați și Vaslui: un mort și 14 răniți. A fost activat Planul Roșu

Accident grav în România: autocar plin cu pasageri s-a răsturnat. Intervenție masivă SMURD

Un grav accident rutier produs sâmbătă dimineață, pe drumul european E581, a mobilizat zeci de echipaje de intervenție din două județe. Un autocar cu 44 de persoane s-a răsturnat în afara carosabilului, în zona Tutova. Bilanțul este tragic: o persoană și-a pierdut viața, iar alte 14 au fost transportate la spital.

Accident grav pe E581, la limita dintre Galați și Vaslui

Accidentul a avut loc în localitatea Tutova, între Priponești și Tutova, la granița dintre județele Galați și Vaslui. Autocarul, în care se aflau 44 de persoane, s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Impactul a fost suficient de puternic pentru a declanșa o intervenție de amploare, autoritățile activând imediat Planul Roșu de Intervenție, din cauza numărului mare de persoane implicate.

Bilanț tragic: o victimă decedată și 14 răniți

În urma accidentului, 15 persoane au fost rănite. Din păcate, una dintre victime nu a supraviețuit. Celelalte 14 persoane, toate conștiente, au fost transportate la spitale din zonă, inclusiv în Bârlad și Tecuci.

Nu au fost implicați minori, potrivit primelor informații furnizate de autorități.

Intervenție de amploare: zeci de echipaje mobilizate

Pentru gestionarea situației, echipaje din ambele județe au intervenit rapid la locul accidentului. Au fost mobilizate ambulanțe SMURD, unități de terapie intensivă mobilă, autospeciale de descarcerare și transport victime multiple, dar și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunea a vizat acordarea primului ajutor, evaluarea victimelor și transportul acestora la unități medicale, dar și prevenirea altor situații de risc.

Planul Roșu a fost dezactivat după stabilizarea situației

După intervenția inițială și evacuarea victimelor, autoritățile au dezactivat Planul Roșu. Persoanele neafectate grav au fost preluate de microbuze ISU și transportate într-o zonă sigură, urmând să își continue călătoria cu un alt autocar.

Comunicat oficial IGSU

„Update:

În autocarul implicat în accident se aflau 44 de persoane.

Bilanț final:

14 victime, conștiente, transportate la spital;

1 persoană decedată.

Celelalte persoane implicate în eveniment vor fi transportate cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, în vederea preluării de către un alt autocar și continuarea deplasării spre destinație.

Planurile Roșii de Intervenție au fost dezactivate.

GL- Tutova E 581 - un autocar rasturnat în afara părții carosabile, pe E 581, între localitatile Priponești și Tutova, la limita județului Galați cu județul Vaslui.

Având în vedere numărul persoanelor implicate, pentru eficientizarea misiunii de răspuns la nivelul județelor Galati și Vaslui au fost activate Planurile Roșii de Intervenție.

Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele sunt conștiente, nu sunt minori implicați.

Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci.

❗️Forțe alocate la fața locului;

• 6 ambulanțe de prim ajutor SMURD (3 din Galați, 3 din Vaslui);

• 2 unități de terapie intensivă mobilă SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui);

• 3 autospeciale pentru transportul victimelor multiple SMURD (2 din Galați, 1 din Vaslui);

• 2 puncte medicale avansate SMURD (1 din Galați, 1 din Vaslui);

• 4 autospeciale pentru descarcerare (2 din Galați, 2 din Vaslui);

• 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (2 din Galați, 1 din Vaslui);

• 3 microbuze din județul Vaslui;

• 13 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (3 din Galați și 10 din Vaslui).

Echipajele operative intervin pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență.

Misiunea este în dinamica:

