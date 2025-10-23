x close
Vaslui: Un avion ultraușor nu a reușit să aterizeze din cauza ceții. Pilotul a fost găsit mort

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   11:13
Un avion ultraușor nu a reușit să aterizeze din cauza ceții, iar legătura cu pilotul a fost peirdută. Potrivit ISU Vaslui, în avion se afla doar pilotul. }n cele din urm[, acesta a fost găsit mort.

Pompierii din cadrul ISU Vaslui au intervenit vineri în zona Băcani, după ce a fost semnalat un incident aviatic. Un avion ultraușor nu ar fi reușit să aterizeze din cauza ceții, iar legătura cu pilotul ar fi fost peirdută.

Printr-un apel la 112, o persoană din cadrul unei firme care deține avionul de mici dimensiuni a transmis că avionul ultraușor urma să aterizeze în zona Băcani, dar din cauza ceții nu a putut ateriza, ulterior pierzând legătura cu pilotul.

La fața locului au intervenitmai multe autospeciale ale ISU Vaslui, o ambulanță cu medic și serviciul de voluntari din Băcani.

