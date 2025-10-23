Un bărbat care și-a bătut cățelul a fost amendat cu 2000 de lei

Polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB s-au sesizat în urma unei postări pe o rețea socială în care apăreau imagini cu un câine agresat.

„A fost identificat bărbatul care apare în imagini, acesta fiind proprietarul câinelui, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de 10 luni”, a transmis DGPMB.

Animalul a fost evaluat clinic de un ofițer specialist, medic veterinar din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor.

„În urma examinării nu au fost constatate leziuni fizice. Câinele prezintă un comportament jucăuș, echilibrat, se alimentează corespunzător și nu manifestă semne de stres sever sau suferință acută”.

Bărbatul a fost sancționat contravențional, conform O.U.G. nr. 55/2002, cu amendă în valoare de 2.000 de lei pentru provocarea de suferințe nejustificate animalului.

DGPMB a transmis totodată o serie de recomandări:

1. Evitați orice formă de violență față de animale. Comportamentele agresive, chiar și din impuls sau „cu scop corectiv”, pot provoca suferință și pot atrage sancțiuni legale.

2. Dacă sunteți martorii unui act de cruzime asupra unui animal, sesizați imediat autoritățile

3. Păstrați probe relevante (imagini video, foto, martori), care pot sprijini verificările autorităților.

4. Informați-vă cu privire la drepturile și obligațiile legale privind deținerea și îngrijirea animalelor. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor și OUG nr. 55/2002 reglementează clar aceste aspecte.

(sursa: Mediafax)