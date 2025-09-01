x close
Un bărbat de 40 de ani a murit înecat la plaja Zoom Beach din Constanța

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   20:30
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a murit înecat în zona plajei Zoom Beach din Constanța. A fost scos din apă în stare de inconștiență de către salvamari.

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD C și unul SAJ B, însă medicul SMURD nu a mai putut decât să constate decesul bărbatului.

Incidentul s-a produs prin submersie, însă cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite.

Cazul urmează să fie cercetat de autorități pentru a determina împrejurările în care s-a produs tragedia de pe litoral.

