Un bărbat de 40 de ani a murit înecat la plaja Zoom Beach din Constanța

La fața locului au intervenit un echipaj SMURD C și unul SAJ B, însă medicul SMURD nu a mai putut decât să constate decesul bărbatului.
Incidentul s-a produs prin submersie, însă cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite.
Cazul urmează să fie cercetat de autorități pentru a determina împrejurările în care s-a produs tragedia de pe litoral.
(sursa: Mediafax)
