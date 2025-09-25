x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   15:00
Un bărbat a fost rănit de un glonț lângă un poligon privat
Sursa foto: Hepta

Un bărbat de 53 de ani din Bucecea a fost rănit ușor după ce a fost lovit de un glonț pe DN29 C, în apropierea unui poligon privat, autoritățile deschizând o anchetă pentru vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept.

Polițiștii din Bucecea au fost sesizați, marți, despre un incident petrecut pe drumul național DN29 C, unde un bărbat de 53 de ani a fost lovit de un glonț în timp ce se deplasa în apropierea unui poligon de tragere privat, anunță IPJ Botoșani.

O echipă operativă formată din polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a demarat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor producerii incidentului.

La fața locului a fost identificat un element de muniție, ridicat ulterior pentru continuarea cercetărilor.

Autorizația de funcționare a poligonului a fost suspendată temporar, iar activitatea acestuia a fost oprită până la finalizarea anchetei.

Victima a suferit o rană ușoară și nu a necesitat internare prelungită.

Investigațiile continuă sub aspectul infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept, autoritățile urmărind să clarifice cum a ajuns glonțul să atingă trecătorul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: bărbat impuscare poligon privat
