Pescuit „electric”. Un bărbat din județul Călărași s-a electrocutat, după ce undița sa a atins firele unei linii de tren

Potrivit CFR S.A., sâmbătă, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undița pe care o transporta a atins firele liniei de contact.

„La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale pe firul II, în zona Dragoș Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relația Ciulnița – Dragoș Vodă, a comunicat prezența echipajelor de Poliție și Ambulanță pe firul II, la km 98+300”, se arată în comunicat.

Ulterior, „echipajele de intervenție au ajuns la fața locului pentru acordarea asistenței medicale și efectuarea verificărilor necesare. Informațiile privind starea victimei sunt în curs de confirmare de către autoritățile competente”.

Linia de contact „asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice și funcționează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volți. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât și prin apropierea la o distanță periculoasă, prin formarea unui arc electric”, a mai transmis CFR S.A.

Căile Ferate Române avertizează că „riscul este major în cazul ridicării sau transportării unor obiecte lungi în apropierea liniilor electrificate, precum undițe, scări, tije, bare metalice ori alte obiecte care se pot apropia de instalațiile aflate sub tensiune”.

Compania reamintește oamenilor:

traversați calea ferată numai prin locurile special amenajate;

nu pătrundeți neautorizat în zona căii ferate pentru a ajunge la terenuri, cursuri de apă, locuri de pescuit sau alte obiective;

nu ridicați undițe, scări, tije, bare metalice sau alte obiecte lungi în apropierea liniilor feroviare electrificate;

păstrați distanța de siguranță față de stâlpi, cabluri și instalațiile de alimentare cu energie electrică;

respectați indicatoarele și avertismentele amplasate în zona infrastructurii feroviare.

De asemenea, CFR S.A. face apel la cetățeni „să manifeste prudență și să nu utilizeze calea ferată drept scurtătură. Apropierea de instalațiile electrice feroviare poate provoca arsuri grave, electrocutare sau deces”.

(sursa: Mediafax)