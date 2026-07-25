Tőkés, lângă Viktor Orbán în România: „V-ați angajat în repararea Trianonului”

Aflat lângă Viktor Orbán, căruia i s-a adresat în repetate rânduri cu formula „domnule prim-ministru”, Tőkés a susținut că rezultatele guvernărilor Fidesz-KDNP nu pot fi șterse sau ignorate.

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„Domnule prim-ministru, dumneavoastră ați rupt definitiv cu internaționalismul comunist străin de națiune și ați redat maghiarimii demnitatea și respectul de sine”, a declarat László Tőkés.

Acesta a afirmat că Viktor Orbán și formațiunea sa i-au învățat pe maghiari că „este bine să fii maghiar” și că au început ceea ce el a numit „opera istorică de reunificare a națiunii peste granițe”.

László Tőkés a lăudat legea privind unitatea națională și acordarea cetățeniei ungare etnicilor maghiari din afara granițelor Ungariei.

El a susținut că, prin aceste măsuri, guvernările conduse de Viktor Orbán și-ar fi asumat „repararea Trianonului”.

„Prin Legea unității naționale și prin acordarea cetățeniei compatrioților rămași în afara granițelor, v-ați angajat în repararea Trianonului”, a spus Tőkés.

Acesta a citat și din preambulul Constituției Ungariei, potrivit căruia statul ungar se angajează să păstreze „unitatea spirituală și sufletească” a națiunii maghiare, despărțită de granițe în urma evenimentelor din ultimul secol.

Tőkés a criticat, totodată, intențiile actualei conduceri de la Budapesta de modificare a Legii fundamentale a Ungariei, susținând că ar fi readusă la viață mentalitatea comunistă potrivit căreia „trecutul trebuie șters”.

În cea de-a doua parte a intervenției, László Tőkés a vorbit despre împlinirea a 130 de ani de la nașterea episcopului romano-catolic Márton Áron. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia a dedicat anul 2026 memoriei acestuia.

Tőkés a evocat poziția episcopului în perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial, când au fost discutate din nou frontierele europene și statutul Transilvaniei.

El a acuzat Uniunea Populară Maghiară, organizație politică activă în România după război, că a renunțat în numele comunității maghiare la revendicările teritoriale asupra Transilvaniei de Nord.

Tőkés a calificat hotărârea adoptată în noiembrie 1945, la Târgu Mureș, drept un „Trianon voluntar”.

Potrivit relatării sale, documentul susținea că problema naționalităților din Transilvania nu trebuia rezolvată prin modificarea frontierelor, ci prin consolidarea democrației, realizarea egalității în drepturi și eliminarea importanței granițelor.

László Tőkés a afirmat că guvernul condus de Petru Groza ar fi atras de partea sa conducerea Uniunii Populare Maghiare, determinând organizația să renunțe la revendicările teritoriale.

„Uniunea a renunțat ea însăși la revendicările teritoriale considerate legitime ale maghiarilor din Transilvania”, a declarat Tőkés.

(sursa: Mediafax)