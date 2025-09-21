Bărbat prins de jandarmi dormind în mașină, după ce s-a drogat

Azi-noapte , în jurul orei 00:30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, detașamentul Cernavodă , aflați într-o misiune de patrulare de rutină pe strada Anghel Saligny din orașul Cernavodă , au observat un autoturism oprit, cu o portieră deschisă, iar pe scaun un bărbat de 36 de ani care dormea, ținând în mână un rest dintr-o țigaretă artizanală care emană un miros specific substanțelor interzise.

Datorită acestui fapt, jandarmii s-au apropiat, l-au legitimat și apoi, datorită faptului că bărbatul se afla într-o stare vizibil alterată , l-au controlat corporal și au găsit asupra lui șapte pachețele de staniol care conțineau o substanță vegetală, cu o culoare și un miros specifice substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost condus la sediul jandarmeriei unde au fost întocmite actele de constatare a unei posibile infracțiuni iar apoi, aceste acte, împreună cu pachețelele cu substanța respectivă, au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

