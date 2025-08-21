Un bărbat a ucis un câine care i-ar fi omorât o pasăre din curte

Potrivit IPJ Giurgiu, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au fost sesizați prin apel la 112 de o femeie, din comuna Izvoarele cu privire la faptul că vecinul său ar fi ucis un câine.

Din primele cercetări, a reieșit că bărbatul de 56 de ani ar fi surprins, în curtea locuinței sale, un câine care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie.

Ulterior, acesta ar fi ucis câinele cu un obiect din lemn.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar joi va fi prezentat unității de parchet competente, cu propuneri procedurale.

(sursa: Mediafax)