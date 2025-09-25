Un bărbat s-a urcat cu forța în mașina unui șofer în trafic

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   17:15
În noaptea de 22 spre 23 septembrie, un bărbat de 44 de ani din Buzău a fost victima unui incident violent pe un bulevard din oraș.

În timp ce aștepta în coloană cu mașina, o persoană necunoscută s-a urcat fără acordul său în vehicul.

Intrusul l-a amenințat cu acte de violență și l-a agresat pe șofer, care nu a suferit leziuni vizibile. La un moment dat, victima a coborât din mașină, iar agresorul a fugit de la fața locului.

Polițiștii au început cercetări și l-au identificat pe agresor - un tânăr de 33 de ani din Mărăcineni.

Bărbatul a fost internat într-o unitate de specialitate pentru evaluare medicală din cauza condiției sale medicale de la momentul depistării.

Cercetările continuă sub coordonarea parchetului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și aplicarea măsurilor legale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: urcat cu forta masina buzău
