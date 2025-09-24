Bărbatul din Vrancea care și-a sechestrat soția a fost reținut

Marți, polițiștii din Odobești au intervenit după sesizarea unei colege a femeii de 35 de ani. Victima a fost găsită de polițiști închisă într-o cameră, cu ușa legată cu sârmă și cu leziuni la față.

Miercuri, în urma investigațiilor și a probatoriului administrat sub supravegherea procurorului de caz, bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru săvârșirea infracțiunilor de violență domestică și lipsire de libertate.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și va fi prezentat astăzi judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă, iar măsurile de protecție provizorii pentru victimă rămân active.

