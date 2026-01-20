Bătaie între mai multe persoane într-o sală de jocuri de noroc din Filiași: trei la spital, trei reținuți

Polițiștii din cadrul Poliției Filiași, județul Dolj, au reținut, pentru 24 de ore, trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 46 de ani, toți din comuna Țânțăreni, județul Gorj, acuzați de săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

De fapt, în seara zilei de 15 ianuarie, în jurul orei 22.00, polițiștii au fost sesizați că în incinta unei săli de jocuri de noroc, din orașul Filiași, are loc un conflict între mai multe persoane.

Au fost identificați trei bărbați, toți din orașul Turceni, județul Gorj, care le-au declarat polițiștilor că, în urma unui conflict spontan, au fost agresați fizic de alți trei bărbați, care au fugit de la fața locului.

Cele trei victime au necesitat îngrijiri medicale, acestea fiind transportate la spital. În urma cercetărilor polițiștilor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași, au fost identificați cei trei presupuși autori, toți din comuna Țânțăreni, județul Gorj, aceștia fiind duși la audieri. În baza probatoriului administrat, cei trei au fost reținuți de către polițiști, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de marți, cei trei reținuți vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)