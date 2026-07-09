x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Beach-baruri, distruse într-un incendiu în staţiunea Mamaia

Beach-baruri, distruse într-un incendiu în staţiunea Mamaia

de Redacția Jurnalul    |    09 Iul 2026   •   10:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Beach-baruri, distruse într-un incendiu în staţiunea Mamaia
Beach-baruri, distruse într-un incendiu în staţiunea Mamaia

Două beach-baruri din staţiunea Mamaia, cu o suprafaţă totală de 600 de metri pătraţi, au fost distruse într-un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, fără a fi înregistrate victime, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Conform sursei citate, autorităţile au fost alertate în jurul orei 4:00, când flăcările au cuprins un bar de pe Plaja H2O din staţiunea Mamaia, pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, incendiul extinzându-se apoi la un alt beach-bar, cu o suprafaţă similară.
››› Vezi galeria foto ‹‹‹

"Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire", a transmis ISU "Dobrogea".

În acest sezon estival, în noaptea de 19/20 mai, în staţiunea Mamaia un alt beach-bar a fost distrus într-un incendiu.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: beach-bar incendiu mamaia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri