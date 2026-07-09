Beach-baruri, distruse într-un incendiu în staţiunea Mamaia

Conform sursei citate, autorităţile au fost alertate în jurul orei 4:00, când flăcările au cuprins un bar de pe Plaja H2O din staţiunea Mamaia, pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, incendiul extinzându-se apoi la un alt beach-bar, cu o suprafaţă similară.

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"Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a rămas în curs de stabilire", a transmis ISU "Dobrogea".



În acest sezon estival, în noaptea de 19/20 mai, în staţiunea Mamaia un alt beach-bar a fost distrus într-un incendiu.

AGERPRES