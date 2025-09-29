x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   13:45
Sute de blocuri din București, fără apă caldă până în octombrie: Lucrări pe conducte vechi de zeci de ani

Compania Termoenergetica a anunțat luni că mai multe zone din București vor rămâne temporar fără apă caldă, ca urmare a unor lucrări de reparații și modernizare a rețelei de termoficare. Intervențiile vizează mai multe conducte vechi, aflate în funcțiune de câteva decenii, iar sistările vor afecta mii de locuințe și mai mulți agenți economici din Sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6.

Zone afectate:

  • Sector 2 – Lucrări pe Bulevardul Basarabia, care implică oprirea apei calde pentru 82 de blocuri și 2 agenți economici, prin deconectarea a 6 puncte termice. Perioada afectată: până pe 3 octombrie 2025, ora 23:00. Conducta are o vechime de 50 de ani (pusă în funcțiune în 1975).

  • Sector 3

    • Zona Splaiul Unirii – Mircea Vodă: 10 puncte termice vor fi oprite, afectând 178 de blocuri și 3 agenți economici, până pe 4 octombrie 2025. Conducta datează din 1995.

    • Tot pe Splaiul Unirii: alte 7 puncte termice vor fi oprite, afectând 135 de blocuri, până pe 4 octombrie. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1987.

  • Sector 4

    • Zonele V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu-Motru, Calea Văcărești: se oprește apa caldă pentru 129 de blocuri și 2 agenți economici, prin oprirea a 6 puncte termice. Termen: 4 octombrie 2025. Conductele au 33 de ani vechime (1992).

    • Strada Sergent Nițu Vasile: 9 puncte termice afectează 106 blocuri și un agent economic, cu termen de finalizare 2 octombrie 2025. Conducta are peste 40 de ani (1983).

    • Aleea Covasna: un punct termic va fi oprit, afectând 19 blocuri până la 1 octombrie 2025. Conductă pusă în funcțiune în 1989.

  • Sector 5 – Strada Eroii Sanitari: se întrerupe apa caldă la 2 puncte termice care deservesc 2 blocuri, până la 30 septembrie 2025. Conducta datează din 1989.

  • Sector 6

    • Bulevardul Constructorilor: 5 puncte termice vor fi oprite, afectând 127 de blocuri și un punct termic industrial, până la 3 octombrie 2025. Conducta a fost pusă în funcțiune în 1980.

    • Bulevardul Timișoara: se efectuează lucrări fără impact asupra consumatorilor. Conducta are peste 40 de ani (1984).

Termoenergetica menționează că toate lucrările sunt necesare pentru siguranța și eficiența rețelei de termoficare, afectată de vechimea sistemului, unele conducte având între 30 și 50 de ani.

Subiecte în articol: termoenergetica fara apa calda Bucureşti
