Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Sute de blocuri din București, fără apă caldă până în octombrie: Lucrări pe conducte vechi de zeci de ani Sute de blocuri din București, fără apă caldă până în octombrie: Lucrări pe conducte vechi de zeci de ani

Sute de blocuri din București, fără apă caldă până în octombrie: Lucrări pe conducte vechi de zeci de ani

Compania Termoenergetica a anunțat luni că mai multe zone din București vor rămâne temporar fără apă caldă, ca urmare a unor lucrări de reparații și modernizare a rețelei de termoficare. Intervențiile vizează mai multe conducte vechi, aflate în funcțiune de câteva decenii, iar sistările vor afecta mii de locuințe și mai mulți agenți economici din Sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6.