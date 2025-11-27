Un camion încărcat cu uree a luat foc pe Autostrada București-Constanța

Potrivit polițiștilor, traficul a fost oprit pe Autostrada A2 București-Constanța, pe sensul spre Capitală, la kilometrul 145, în apropierea stației de taxare Fetești, în județul Ialomița.

Un incendiu a izbucnit la un camion aflat în deplasare.

Circulația rutieră pe sensul de mers spre București a fost deviată pe la nodul rutier de la Cernavodă, făcând legătura cu DJ 223 spre Hârșova.

ISU Ialomița a transmis că incendiul a izbucnit la un camion care transporta 24 tone de uree.

La locul solicitării au fost alocate trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială CBRN și trei autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum. A fost creat un perimetru de siguranță de aproximativ 150 de metri.

Incendiul a fost lichidat.

„La locul evenimentului se așteaptă un camion de la firma transportatoare pentru a prelua încărcătura neafectată. În urma măsurătorile efectuate de CBRN, nu a fost identificat niciun compus”, transmit pompierii.

Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.

(sursa: Mediafax)