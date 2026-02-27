Canalizarea, coșul de gunoi al românilor. Ce au putut să scoată din rețeaua publică echipele de intervenție din Ilfov

Însă sunt și persoane care întrec măsura, după cum au dovedit-o echipele de intervenție ale Apă Canal Ilfov, care s-au crucit când au făcut verificări pe Strada Balanței și în alte zone adiacente din Dobroești.

Acestea au găsit în rețeaua publică de canalizare cantități semnificative de resturi de materiale de construcții - piatră spartă mare, moloz, adezivi, resturi de ciment, vopsea -, deși rețeaua publică este proiectată exclusiv pentru ape uzate menajere.

Aruncarea materialelor neconforme provoacă blocaje majore și refulări ale canalizării în gospodării, deteriorarea iremediabilă a stațiilor de pompare și riscuri sanitare și de mediu pentru întreaga comunitate și, conform Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, coroborată cu normele privind gestionarea deșeurilor, art 75, se sancționează cu amenzi severe.

„Persoanele fizice sau juridice care depozitează, abandonează sau aruncă deșeuri în locuri neamenajate sau neautorizate sunt sancționate contravențional, cu amenzi aplicate de autoritățile competente.”

”Facem un apel către toți cetățenii și antreprenorii din zonă să supravegheze modul în care sunt gestionate resturile de șantier. Dacă observați persoane care deversează materiale suspecte în gurile de vizitare, vă rugăm să ne sesizați imediat”, au făcut un apel cei de la Apă Canal Ilfov pentru menținerea unei infrastructuri funcționale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹