Prețul uriaș al nepăsării! Câți bani are de plată un bărbat care și-a lăsat câinele nemâncat și bolnav

Stăpânul său are 51 de ani și locuiește în comuna Obreja. Polițiștii din cadrul Biroului de Protecție a Animalelor Caraș Severin, au găsit animalul în curtea bărbatului, în cadrul unui control.

„În urma activităților au identificat la domiciliul unui bărbat de 51 de ani din comuna Obreja, un câine, femelă, de rasă comună, în vârstă de aproximativ 1 an, care se afla într-o stare necorespunzătoare din punct de vedere medical, extrem de slab, nu era identificat prin microcipare și nu beneficia de asistență medicală, conform prevederilor legale în vigoare”, potrivit IPJ Caraș – Severin.

Cățeaua a fost luată în proprietate fără documente sanitar – veterinare, potrivit polițiștilor.

Din fericire, ea a fost încredințată unei asociații de protecția animalelor, unde va beneficia de condiții corespunzătoare de bunăstare și îi va fi asigurată asistența medicală de care are nevoie.

În același timp, bărbatul de 51 de ani fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind protecția animalelor.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Caras-Severin recomandă respectarea legislației în materie, respectiv asigurarea asistenței medicale, identificarea câinilor prin microcipare și deținerea documentelor sanitar-veterinare obligatorii, pentru a se asigura trasabilitatea animalelor.

(sursa: Mediafax)