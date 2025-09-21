x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Misiune de căutare a unei persoane dispărute în Deltă Dunării

Misiune de căutare a unei persoane dispărute în Deltă Dunării

de Redacția Jurnalul    |    21 Sep 2025   •   15:40
Misiune de căutare a unei persoane dispărute în Deltă Dunării

Echipele specializate efectuează căutări în Delta Dunării. Operațiunea se desfășoară duminică. În noaptea de sâmbătă spre duminică un bărbat a dispărut între localitățile Chilia Veche și Pariprava.

ISU Delta Tulcea anunță că „pompierii Pichetului Nave Operative Crișan și scafandrii din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, împreună cu polițiști ai IPJ Tulcea, desfășoară căutări pe Brațul Babina al Dunării, între localitățile Chilia Veche și Pariprava, pentru găsirea unui bărbat de aproximativ 70 de ani, declarat dispărut în cursul nopții trecute.”

Două ambarcațiuni au fost dislocate în zonă: una a Pichetului de Pompieri Crișan, cu doi subofițeri, și alta a Detașamentului de Pompieri Tulcea, cu trei scafandri și doi membri ai echipajului. Căutările se desfășoară la suprafața apei, pe maluri și în mediul subacvatic.

Până la acest moment nu au fost identificate indicii privind localizarea persoanei dispărute, au precizat cei de la ISU Tulcea.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cautare delta dunării bărbat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri