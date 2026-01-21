Caz cutremurător la Spitalul de Urgență din Brașov. Un tânăr a murit în fața copiilor săi, după ce a fost trimis acasă cu unguent și vitamine

Acesta s-a prezentat de două ori la unitatea medicală, acuzând stări de rău, însă doctorii i-au prescris o cremă antiinflmatoare și vitamine. Câteva zile mai târziu, bărbatul a decedat.

Copiii, șocați de moartea tatălui

Valentin, un bărbat de 35 de ani din Brașov, s-a stins din viață în fața celor doi copii ai săi, de 3 și 8 ani, la o săptămână după ce a fost consultat de două ori la Spitalul Județean de Urgență.

"Coşmarul cel mai mare. Adică 16 ani să trăieşti cu un bărbat şi să ţi-l omoare medicii. Şi în faţa copiilor. Copilul meu zice că nu poate să închidă ochii că vede coşmarul ăla. Din cauza medicilor, nepăsarea", spune Alexandra Otves, soția acestuia.

Incompetența medicilor l-a omorât pe Valentin

Bărbatul a ajuns prima dată la camera de gardă înainte de Crăciun, acuzând dureri intense în piept. A fost însă trimis acasă cu rețetă pentru cremă antiinflamatoare, vitamine și algocalmin.

"10 minute, au scăpat foarte repede de el. Nu l-au consulat ei, nu nimica. Au spus, arată-mi unde te doare. El a arătat, a explicat. Şi a spus că e o durere de oase, de la frig. I-au dat o cremă, vitamină şi algocalmin", a povestit Alexandra Otves, soția bărbatului.

"Tensiunea dacă îi lua se vedea ritmul bătăii inimii, se vedea ceva. Dacă ei se ocupau şi îl consultau, şi îi făceau analize mai detalitae se putea evita garantat 100%", a precizat Alex Mihai Ilie, cumnat.

După două zile, bărbatul s-a prezentat din nou la spital, însă medicii au refuzat din nou săi facă investigații.

"Atât a putut să îmi zică, eu nu mai pot. Nu m-au băgat medicii în seamă şi eu mor. Ai grijă de copilaşii mei", a povestit soția acestuia pentru observatornews.ro.

Anchetă penală după tragedie

Poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar pentru ucidere din culpă, așteptând raportul medicinii legale.

"Colegii care investighează acest caz aştepată raportul pe care urmează să l elibere servciul de medicină legală", a declarat Inspector principal Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Rezultatele preliminare confirmă că bărbatul a făcut infarct.

Spitalul din Brașov îi sfidează pe români

Spitalul Județean de Urgență Brașov a refuzat să comenteze cazul, invocând lipsa interesului public.

Mai multe scandaluri uriașe au zguduit sistemul medical din România în ultimii ani, demonstrând nu doar incompetența cadrelor medicale, ci și lipsa de respect față de pacienți. Scandaluri uriașe au izbucnit după ce pacienți internați la ATI au fost lăsați să moară în Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Un alt caz ese al celor doi copii care au intrat în comă după operații, iar unul dintre ei - în vârstă de 1,6 ani- a decedat la Spitalul Județean Constanța.

Problemele grave cu care se confruntă bolnavii din România, desconsiderați de medici și autorități, arată că există probleme grave la nivel de sistem în țara noastră.