Ce spune minorul din Timiș după ce și-a ucis prietenul: „Un moment de nervi poate întuneca mintea.."

Între timp, tensiunile au escaladat în localitatea unde trăiește băiatul de 13 ani, care și-a ucis prietenul împreună cu un alt adolescent, de 15 ani.

Minorul, ascuns de teama furiei localnicilor

De teama vecinilor revoltați, mama minorului l-a scos din casa bunicilor din Sânmihaiu și l-a dus într-un loc sigur.

Băiatul a fost dus la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, unde a petrecut noaptea, iar ulterior a fost mutat sub pază într-o clinică de neuropsihiatrie infantilă. Potrivit surselor, femeia a cerut din nou externarea băiatului, la fel ca în urmă cu câteva zile, când acesta a fost scos din clinică după audierile făcute de procurori, notează observatornews.ro.

Localnicii furioși s-au adunat inițial în fața primăriei, apoi au înconjurat locuința bunicilor, convinși că minorul se ascunde acolo. Sub presiunea amenințărilor, familia a fost nevoită să cedeze, iar oamenii au intrat în casă pentru a se asigura că băiatul nu se mai află acolo.

„Și ăsta e un copil de 13 ani și dacă ceilalți nu îl drogau, poate nu făcea”, a spus bunica minorului.

Reacția băiatului pe rețelele de socializare

„Un moment de nervi poate întuneca mintea şi atunci nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi, iar când îţi dai seama, e prea târziu”, a scris acesta la scurt timp după crimă.

Minorul a atacat anterior un tânăr de 18 ani

Ancheta scoate la iveală și alte fapte grave care ar fi fost comise de minor. Potrivit unor informații, luna trecută, acesta ar fi fost implicat într-un atac asupra unui tânăr de 18 ani, pe care l-a tăiat cu un briceag.

„"El fiind mai timid, el a stat săracul. Robert i-a dat un pumn în stomac şi celălalt cu obiectul care a fost l-a lovit în gură şi la nas, şi doi dinţi erau să cadă", a povestit mama victimei.

Reprezentanții DGASPC Timiș spun că minorul se află în prezent într-un loc sigur iar autoritățile mențin legătura cu familia. După o evaluare amănunțită, autoritățile vor stabili ce măsuri se impun.

„"Este un caz total atipic. Se va lua cea mai bună măsură în interesul superior al copilului. Sunt anumite aspecte legislative pentru care nu avem toate pârghiile la îndemână", a declarat Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

Scăderea vârstei răspunderii penale

Cazul a ajuns în atenția Ministerului Justiției, unde este analizată scăderea vârstei răspunderii penale. În prezent, minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, indiferent de gravitatea faptei.

În alte state europene, însă, pragul este mai scăzut. În Anglia și Elveția răspunderea penală începe de la 10 ani, în Olanda și Scoția de la 12 ani, iar în Ungaria de la 12 ani, însă doar pentru infracțiuni grave.