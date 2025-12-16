Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren

Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m - 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, informează Poliția Prahova.

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în afara localității Cornu, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părții carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m - 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești. Pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, traficul rutier a fost restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, cuprins între km 99+150 m - 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător”, transmite Poliția Prahova.