Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, cu vizibilitate redusă sub 50 de metri

de Redacția Jurnalul    |    26 Noi 2025   •   08:14
Sursa foto: Ceață intensă în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață mai multe atenționări Cod Galben de ceață pentru județele Harghita, Dolj și Bacău.

Potrivit avertizărilor, fenomenul determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județul Harghita, vor fi afectate localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, PăuleniCiuc, Racu, iar avertizarea va fi valabilă în intervalul 08:00-10:33.

În județul Dolj, avertizările vizează localitățile Băilești, Galicea Mare, Bistreț, Rast, Afumați, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiași, Siliștea Crucii, Catane, Galiciuica, Calafat, Poiana Mare, Moțăței, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Desa, pentru intervalul 07:30-9:00.

De asemenea, în județul Bacău, în intervalul 07:30-09:00, vor fi afectate localitățile Bacău, Sascut, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Gârleni, Luizi-Călugăra, Căiuți, Corbasca, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Pâncești, Urechești, Parincea, Valea Seacă, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Strugari, Prăjești, Tamași, Vultureni, Berești-Bistrița, Dămienești, Itești, Sărata.

 

(sursa: Mediafax)

