Polițist înjunghiat în timp ce aplana un conflict între doi bărbați la spitalul din Lupeni

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112 pentru a aplana un conflict izbucnit la spitalul din Lupeni.

Conflictul a izbucnit după ce concubinul unei tinere internate în spital împreună cu fiica lor în vârstă de un an a venit la vizită.

„Tatăl tinerei, un bărbat de 49 de ani, din Lupeni, a presupus că fiica sa ar fi fost agresată de concubin și a decis să își facă dreptate. În urma acestei interpretări, l-a atacat pe concubinul tinerei cu un cuțit, chiar pe scările de la intrarea în unitatea medicală”, arată IPJ Hunedoara.

Unul dintre polițiștii prezenți la intervenție, un agent în vârstă de 34 de ani, a reacționat și s-a poziționat între cei doi bărbați. În timpul altercației, polițistul a fost înjunghiat în coapsa dreaptă, rămânând conștient, dar necesitând îngrijiri medicale imediate.

Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat și dus la sediul Poliției, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, cercetările desfășurându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani.

(sursa: Mediafax)