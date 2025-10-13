Copil de 7 ani și mama sa, răniți într-un accident după o depășire riscantă

Accidentul rutier s-a produs pe DJ 106, km 48, la ieșirea din localitatea Bârghiș spre Ighișu Vechi, potrivit Poliției Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ în timp ce conducea mașina pe direcția Sibiu - Agnita, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Șelimbăr, s-a angajat în depășirea unui TIR și a lovit frontal un autoturism condus pe sensul opus de mers, de o femeie în vârstă de 41 de ani, din Agnita.

În urma accidentului, ambii șoferi și un copil de 7 ani (pasager în autoturismul condus de către femeie) au suferit vătămări, fiind transportați la spital.

Testarea alcoolscopică a șoferilor a indicat un rezultat negativ în ambele cazuri.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul la fața locului se desfășoară normal.

(sursa: Mediafax)