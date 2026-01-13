x close
Incident șocant în Iași: Un copil de 4 ani a fost lăsat la grădiniță și a fost găsit la piață

de Redacția Jurnalul    |    13 Ian 2026   •   21:05
Sursa foto: Copilul a părăsit incinta grădiniței, în timpul cursurilor

O femeie de 33 de ani, din Iași, și-a lăsat copilul în vârstă de 4 ani la grădiniță și a fost găsit la piață, nesupravegheat. Mama a sesizat Poliția.

Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, marți, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul ei, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieței Chirilă, din municipiul Iași.

Din verificările preliminare a rezultat că cel mic a părăsit incinta grădiniței, în timpul cursurilor.

Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliției Locale. Nu prezenta urme de violență și se afla într-o stare fizică bună.

Copilul a fost dus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: copil gradinita piaţă
