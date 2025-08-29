Crimă cu luare de ostatici la Otopeni. Un bărbat și-a ucis copilul și și-a sechestrat cumnata

La acest moment, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 6:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că soția sa l-a găsit decedat pe copilul său de 2 de ani și 8 luni într-o locuință din orașul Otopeni.

La scurt timp s-au deplasat la fața locului polițiști din cadrul Poliției Orașului Otopeni care au constat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuința comună din orașul Otopeni.

Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov-Compartimentul Morți Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârșirii infracțiunii de omor.

Ca urmare a activităților specifice desfășurate de polițiști, s-a procedat la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei sesizate, în cauză fiind vorba de concubinul mamei copilului, în vârstă de 28 de ani.

La acest moment, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului, acesta aflându-se într-un apartament din Otopeni.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmis IPJ Ilfov.

Povestea crimei

Conform Gândul, pe 23 august, un copil despre care tatăl vitreg susținea că are vărsături, a decedat. Ulterior, în urma necropsiei s-a stabilit că băiatul a murit în urma unor lovituri la nivelul abdomenului.

Bărbatul și concubina locuiau într-un apartament din Otopeni împreună cu mai multe rude. Femeia ar fi recunoscut la Poliție că băiețelul a fost ucis în bătaie, dar a spus că a mințit inițial întrucât se temea de concubinul ei.

Vineri, bărbatul ar fi luat al doilea copil și a amenințat că se aruncă împreună cu el de la balcon.

La fața locului, au ajuns negociatori. Între timp, copilul a fost extras de autorități, dar bărbatul se află în continuare în casă cu una dintre rude, pe care o ține sechestrată.