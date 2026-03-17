Schimbare majoră la Constanța: noul terminal promite explozie de turiști și curse aeriene

Aeroportul din Constanța intră într-o nouă eră: planuri ambițioase pentru turiști și curse internaționale

România își continuă ofensiva în modernizarea infrastructurii aeriene. După Craiova, Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța inaugurează un nou terminal la standarde internaționale și își propune să readucă litoralul românesc în topul destinațiilor turistice din regiune.

Noul terminal de la Constanța, cheia pentru relansarea turismului

Deschiderea noii aerogări marchează un moment important pentru sud-estul României. Autoritățile mizează pe creșterea numărului de curse și pasageri, dar mai ales pe atragerea turiștilor străini către litoralul românesc.

În cadrul conferinței „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, organizată de Antena 3 CNN, directorul aeroportului a vorbit deschis despre planurile de dezvoltare.

Turiștii străini încep să revină pe litoral

Primele semne sunt deja vizibile, spune conducerea aeroportului:

„Sperăm, bineînțeles, să putem să mărim atât numărul de curse, cât și numărul de pasageri, să putem să aducem turiști pe litoralul românesc. Au început să vină și turiști polonezi, ceea ce este foarte bine, asta înseamnă că, în sfârșit, în Constanța au reînceput să vină turiștii”.

Declarația aparține lui Bogdan-Ionuț Artagea, director general al Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța.

De la glorie la declin și speranța revenirii

Oficialul a rememorat perioada de vârf a litoralului românesc, când aeroportul era plin de turiști:

„Eu, fiind din anii ’92 aici, am prins turiștii pe litoral, am prins aeroportul ăsta cu sute de mii de pasageri anual, mai ales vara, numai cu turiști, pentru că nu existau curse, decât chartere.”

El subliniază că litoralul românesc rămâne o atracție majoră:

„Litoralul românesc, știți foarte bine, era plin și sperăm să revenim încet-încet, pentru că litoralul românesc este atracția României (...) să putem să mărim numărul de turiști pe litoral.”

Ținta: peste 250.000 de pasageri în următorii ani

Strategia de dezvoltare este una realistă, bazată pe creștere treptată:

„Ne gândim la o creștere graduală, încercăm să nu ne mințim singuri. Sperăm în următorii doi ani să depășim 250.000 de pasageri.”

Chiar dacă obiectivul este ambițios, oficialii spun că noul terminal trebuie valorificat:

„Este greu, dar, având în vedere că avem un terminal nou, este păcat să-l ținem gol. Deci va trebui ca, prin terminalul acesta, să atragem turiști”.

Facilități moderne pentru pasageri

Noua aerogară vine cu dotări de ultimă generație, menite să simplifice experiența de călătorie:

„Avem aparatul de control antitero de ultimă generație, o să avem check-in, self check-in, o să avem drop on/drop off.”

În plus, accentul este pus pe accesibilitate și confort:

„Deci, în primul rând, acest terminal este un terminal friendly, un terminal care poate fi traversat foarte ușor și atunci este mult mai la îndemâna turiștilor”.

Constanța, tot mai aproape de revenirea în topul destinațiilor turistice

Cu infrastructură modernă și planuri clare de extindere, Aeroportul Mihail Kogălniceanu devine un pilon esențial pentru revitalizarea litoralului românesc și pentru creșterea conectivității internaționale.