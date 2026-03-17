Jurnalul.ro Sport Echipa României de fotbal va juca în deplasare împotriva Georgiei, la Tbilisi

de Redacția Jurnalul    |    17 Mar 2026   •   17:45
Sursa foto: Profimedia

Echipa națională a României va disputa în luna iunie două meciuri de pregătire, primul dintre ele urmând să aibă loc pe 2 iunie, în deplasare, împotriva Georgiei, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Primul dintre cele două jocuri amicale programate pentru începutul lunii iunie se va disputa la Tbilisi, capitala Georgiei.

FRF a precizat că al doilea adversar al României urmează să fie anunțat în perioada următoare.

Potrivit FRF, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, având în vedere perioada scurtă disponibilă în calendarul FIFA și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această fereastră internațională.

Până la partidele din iunie, naționala României are de disputat luna aceasta play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Tricolorii vor întâlni Turcia pe 26 martie, la Istanbul, de la ora locală 20:00 (19:00 în România).

În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, România va juca pe 31 martie, de la ora 21:45 (ora României), în deplasare, fie în Slovacia, fie în Kosovo.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: frf România georgia
