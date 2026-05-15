Crimă oribilă la Sibiu. Femeia care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au transmis, vineri dimineața, că femeia de 38 de ani care și-a ucis mama cu ajutorul unei asistente, astfel încât să îi ia toată averea, a fost găsită moartă în Arestul IPJ Alba.

Aceasta se afla în arestul din Alba, întrucât Arestul de la Sibiu este în renovare.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că femeia a fost găsită vineri dimineață decedată, cu venele la ambele membre tăiate. Nu s-au găsit obiecte tăietoare în camera.

Aceleași surse afirmă că femeia nu a ridicat probleme până în momentul de față.

Ultimul control a fost la miezul nopții de joi spre vineri.

Cum și-a ucis mama

Amiana Paștină avea 38 de ani și era acuzată că și-a ucis mama, o contabilă cunoscută în oraș, în vârstă de 59 de ani. Ea a fst arestată în decembrie 2025, alături de o asistentă medicală din Cisnădie.

Femeia, ajutată de asistentă, au planificat și pus în aplicare crima cu premeditare.

Fapta a avut loc în luna iunie 2024, scopul fiicei fiind acela de a intra în posesia moștenirii.

P.C.-M., de 46 de ani, asistentă medicală, ar fi procurat substanțe sedative pe care victima le-a ingerat în ceai la domiciliu. Ulterior, asistenta i-a injectat încă o doză, iar cele două femei ar fi asfixiat-o cu o pernă pentru a se asigura că a murit.

Adriana Viliginschi, concubina omului de afaceri, Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, a apărut și ea complice în dosar, fiind în arest, potrivit oradesibiu.ro.