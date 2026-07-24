„O generație fără repere nu poate construi viitorul unei țări”. Avertismentul profesorului Dan Voiculescu

Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul arată că accesul dificil la educație de calitate, locuințe accesibile și locuri de muncă stabile îi obligă pe mulți tineri să își amâne cele mai importante decizii de viață.

În același timp, avertizează Dan Voiculescu, societatea traversează o criză profundă de repere. Într-un spațiu public dominat de imagine și de iluzia succesului obținut peste noapte, valorile precum munca, răbdarea și responsabilitatea sunt tot mai puțin vizibile.

Profesorul subliniază că lipsa mentorilor autentici – părinți implicați, profesori dedicați și profesioniști care să transmită experiență – nu poate fi compensată de influența rețelelor sociale.

„Fără resurse, tinerii nu au stabilitatea necesară pentru a construi. Fără modele, nu mai au nici direcția în care să construiască”, este concluzia analizei, care pune în discuție una dintre cele mai importante provocări pentru viitorul României.