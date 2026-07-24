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Jurnalul Ştiri Politică „O generație fără repere nu poate construi viitorul unei țări”. Avertismentul profesorului Dan Voiculescu

„O generație fără repere nu poate construi viitorul unei țări”. Avertismentul profesorului Dan Voiculescu

de Redacția Jurnalul Publicat la 24 Iul 2026 13:58 Modificat la 24 Iul 2026 14:05
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„O generație fără repere nu poate construi viitorul unei țări”. Avertismentul profesorului Dan Voiculescu
danvoiculescu.net/Profesorul subliniază că lipsa mentorilor autentici – părinți implicați, profesori dedicați și profesioniști care să transmită experiență – nu poate fi compensată de influența rețelelor sociale

Profesorul Dan Voiculescu lansează un nou semnal de alarmă cu privire la situația tinerilor din România, susținând că aceștia sunt afectați simultan de lipsa oportunităților și de dispariția modelelor autentice.

Într-o analiză publicată pe blogul său, profesorul arată că accesul dificil la educație de calitate, locuințe accesibile și locuri de muncă stabile îi obligă pe mulți tineri să își amâne cele mai importante decizii de viață.

În același timp, avertizează Dan Voiculescu, societatea traversează o criză profundă de repere. Într-un spațiu public dominat de imagine și de iluzia succesului obținut peste noapte, valorile precum munca, răbdarea și responsabilitatea sunt tot mai puțin vizibile.

Profesorul subliniază că lipsa mentorilor autentici – părinți implicați, profesori dedicați și profesioniști care să transmită experiență – nu poate fi compensată de influența rețelelor sociale.

„Fără resurse, tinerii nu au stabilitatea necesară pentru a construi. Fără modele, nu mai au nici direcția în care să construiască”, este concluzia analizei, care pune în discuție una dintre cele mai importante provocări pentru viitorul României.

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Subiecte în articol: Dan Voiculescu
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