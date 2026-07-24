Ai probleme cu viespile? Planta care ține insectele la distanță

O soluție naturală folosită de mulți grădinari este lavanda, o plantă apreciată pentru parfumul său intens și pentru proprietățile sale de respingere a anumitor insecte.

Efectele lavandei asupra viespilor

Spre deosebire de unele produse chimice repelente, lavanda oferă o alternativă naturală pentru cei care vor să reducă prezența viespilor în jurul casei. Uleiurile aromatice eliberate de plantă creează un miros puternic, plăcut pentru oameni, dar deranjant pentru anumite insecte.

Pe lângă rolul său de protecție, lavanda are și alte avantaje: este o plantă decorativă, rezistentă la temperaturi ridicate și ușor de întreținut. Preferă locurile însorite, solurile mai uscate și poate înflori pe o perioadă lungă în timpul verii.

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Unde trebuie plantată

Pentru a beneficia cât mai mult de aroma lavandei, specialiștii în grădinărit recomandă amplasarea ei în zonele în care viespile apar cel mai des:

lângă ușile de acces în locuință;

pe pervazurile ferestrelor;

în apropierea teraselor;

lângă mesele de grădină sau zonele de relaxare.

Lavanda poate fi cultivată și în ghivece, ceea ce permite mutarea ei în funcție de necesități. Această variantă este potrivită inclusiv pentru apartamente, unde spațiul pentru grădinărit este limitat.

Alte plante care țin insectele la distanță

Pentru un spațiu mai plăcut și mai aromat, lavanda poate fi combinată cu alte plante despre care se consideră că ajută la ținerea unor insecte la distanță, precum menta, lemongrass-ul sau cimbrul.

Pe lângă mirosurile naturale pe care le oferă, aceste plante contribuie la transformarea terasei sau a grădinii într-un spațiu verde și atractiv.

O soluție simplă pentru zilele de vară

Câteva ghivece cu lavandă pot fi o variantă practică pentru cei care vor să reducă disconfortul provocat de viespi și să se bucure mai mult de timpul petrecut în aer liber. Planta nu necesită îngrijire complicată și poate aduce un plus de culoare și parfum în orice spațiu exterior, potrivit citymagazine.si.